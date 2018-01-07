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Cenk'in forma fiyatı dudak uçuklattı

CENK'İN FORMA FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

İngiliz ekibi Everton, kadrosuna kattığı Cenk Tosun'un formalarını 370 TL'den satışa çıkardı.

Tarih : 07 Ocak 2018, 17:00
Puan Ver : Cenk'in Forma Fiyatı Dudak Uçuklattı(8/10)4

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Milli golcünün Everton'dan alacağı ücret de belli oldu. Cenk'in, Mavi-Beyazlılar'la 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Golcü oyuncunun alacağı ücret ise haftalık 633.75 bin TL.

FORMA FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Öte yandan Cenk Tosun'un formaları satışa çıkarken fiyatı da dudak uçuklattı. Mavi-beyazlılar, milli futbolcunun formasını internet sitesi üzerinden 99 dolar, yani 370 TL'den satılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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