İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, yıldız futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Milli golcünün Everton'dan alacağı ücret de belli oldu. Cenk'in, Mavi-Beyazlılar'la 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Golcü oyuncunun alacağı ücret ise haftalık 633.75 bin TL.

FORMA FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Öte yandan Cenk Tosun'un formaları satışa çıkarken fiyatı da dudak uçuklattı. Mavi-beyazlılar, milli futbolcunun formasını internet sitesi üzerinden 99 dolar, yani 370 TL'den satılıyor.

Kaynak: haberinburada