Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u transfer eden İngiliz ekibi Everton, Oğuzhan Özyakup için de yeni teklif sunmaya hazırlanıyor.

İngiliz kulübü Everton menajer Sam Allardyce'ın isteğiyle, Beşiktaş'ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek için kolları sıvadı.

Devre arasında Cenk Tosun'u astronomik bir rakamla transfer eden İngiliz kulübünün Siyah-Beyazlı kulübe yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

FİYAT: 18 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş Yönetiminin yıldız oyuncu için 18 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı kabul etmeyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Kaynak: haberinburada