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Cenk'i alan İngilizler, gözünü Oğuzhan'a dikti

CENK'İ ALAN İNGİLİZLER, GÖZÜNÜ OĞUZHAN'A DİKTİ

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u transfer eden İngiliz ekibi Everton, Oğuzhan Özyakup için de yeni teklif sunmaya hazırlanıyor.

Tarih : 27 Mart 2018, 10:40
Puan Ver : Cenk'i Alan İngilizler, Gözünü Oğuzhan'a Dikti(5/10)1

İngiliz kulübü Everton menajer Sam Allardyce'ın isteğiyle, Beşiktaş'ın yıldız ismi Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek için kolları sıvadı.

Devre arasında Cenk Tosun'u astronomik bir rakamla transfer eden İngiliz kulübünün Siyah-Beyazlı kulübe yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

FİYAT: 18 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş Yönetiminin yıldız oyuncu için 18 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı kabul etmeyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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