Kara Kartal'ın yıldızı Cenk Tosun'un Everton'a transferi resmen gerçekleşti.

Everton, Cenk Tosun için bu akşam imza töreni düzenleyecekti; ancak sağlık kontrollerinin uzaması sebebiyle tören ertelendi. Kulüp, Cenk'in Everton formasıyla ve imza atarken çekilecek fotoğrafını resmi hesabından paylaşacak.

İLK MAÇI TOTTENHAM DEPLASMANI OLACAK

26 yaşındaki oyuncunun ilk maçına ise 13 Ocak 2018'de Tottenham'la Wembley'de oynanacak zorlu deplasmanda çıkması bekleniyor.

EVERTON'DA SERVET KAZANACAK

Milli golcünün Everton'dan alacağı ücret de belli oldu. Cenk'in, Mavi-Beyazlılar'la 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Golcü oyuncunun alacağı ücret ise haftalık 125 bin Pound. (633.75 bin TL)

Kaynak: haberinburada