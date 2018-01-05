Karabükspor'dan Ayrılan Barış Başdaş'ın Yeni Takımı Belli Oldu
Ryan Babel'den Cenk Tosun'a Duygusal Veda: Seni Cezalandırırım
Batuhan Karadeniz Sakaryaspor'dan Ayrıldı
Münir Özkul'un Ölüm Haberini Duyan Filiz Akın'ın Kulağından Kan Gelmeye Başladı
Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'yı 79-74 Mağlup Etti
Fetö'nün Para Kasası Cahit Nakıboğlu, Yeniden Tutuklandı
Cenk Tosun İngiliz Ekibi Everton'a İmza Attı
Taraftarın Gitmesi İçin Gözünün İçine Baktığı Kunter, Sonunda Bıraktı
Dab Hareketi Yapan Futbolcu Başını Belaya Soktu!
İhaneti Affeden Tuvana, Fenerli Yıldızla Sarmaş Dolaş Yakalandı
Vatanım Sensin'de Şoke Edecek Ayrılık! Taşlar Yerinde Oynayacak
Aç Kapıyı Veysel Efendi, Mahmut Hoca Gidiyor
Bakan Fakıbaba: Çayda Organik Tarıma Geçeceğiz
Milyonları Hayrete Düşüren Hikaye: At Aldığını Sanıp Dolandırıldı
Kral Kupasında Enes Ünal'ı Oynatan Villarreal, Hükmen Mağlup Sayılacak
Fenerbahçe'de Nunnally'nin Sakatlığı Yürekleri Ağza Getirdi
Cenk Tosun'un İmza Töreni Ertelendi
Terim'e Teklif Götüren Takım, Yeni Hocasını Buldu
Cenk Tosun Geldi, Everton Yıldız Futbolcusunu Chelsea'ye Kaptırdı
Dolar Son 3 Ayın En Düşük Seviyesini Gördü

CENK TOSUN'UN İMZA TÖRENİ ERTELENDİ


Cenk Tosun'un İmza Töreni Ertelendi
Tarih : 05 Ocak 2018, 23:30
Puan Ver : Cenk Tosun'un İmza Töreni Ertelendi(7/10)3

Kara Kartal'ın yıldızı Cenk Tosun'un Everton'a transferi resmen gerçekleşti.

Everton, Cenk Tosun için bu akşam imza töreni düzenleyecekti; ancak sağlık kontrollerinin uzaması sebebiyle tören ertelendi. Kulüp, Cenk'in Everton formasıyla ve imza atarken çekilecek fotoğrafını resmi hesabından paylaşacak.

İLK MAÇI TOTTENHAM DEPLASMANI OLACAK

26 yaşındaki oyuncunun ilk maçına ise 13 Ocak 2018'de Tottenham'la Wembley'de oynanacak zorlu deplasmanda çıkması bekleniyor.

EVERTON'DA SERVET KAZANACAK

Milli golcünün Everton'dan alacağı ücret de belli oldu. Cenk'in, Mavi-Beyazlılar'la 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Golcü oyuncunun alacağı ücret ise haftalık 125 bin Pound. (633.75 bin TL)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cenk  Tosun  Un  İmza  Töreni  Ertelendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER