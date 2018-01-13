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Cenk Tosun'un İlk Maçında Everton, Tottenham'dan Fark Yedi: 4-0

CENK TOSUN'UN İLK MAÇINDA EVERTON, TOTTENHAM'DAN FARK YEDİ: 4-0

İngiltere Premier Ligde Cenk Tosun'un ilk kez forma giydiği maçta Everton, deplasmanda Tottenham'a 4-0 mağlup oldu.

Tarih : 13 Ocak 2018, 23:20
Puan Ver : Cenk Tosun'un İlk Maçında Everton, Tottenham'dan Fark Yedi: 4-0(8/10)4

İngiltere Premier Ligde Cenk Tosun'un takımı Everton, Milli futbolcunun forma giydiği ilk maçta deplasmanda Tottenham'a konuk oldu. Wembley'de oynanan maçta Tottenham, çok rahat bir oyunla rakibin 4-0 mağlup etti.

Tottenham'a farklı galibiyet getiren goller 26. dakikada Son , 47 ve 59. dakikalarda Harry Kane ve 81. dakikada Cristian Eriksen kaydetti.

CENK TOSUN 62 DAKİKA SAHADA KALDI, ALKIŞ ALDI

Everton kariyerindeki ilk maçında Tottenham karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Cenk Tosun, 62 dakika sahada kaldı ve başarılı bir futbol ortaya koydu. Cenk Tosun, 62 dakika sahada kaldığı ilk maçında takımının en çok şut pası atan, ikili mücadeleye giren ve ceza sahasında topla buluşan futbolcusu oldu. Karşılaşmanın 22. dakikasında Cenk Tosun'un kafa vuruşunun ardından Rooney topu ağlara gönderdi ancak gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz oldu.

EVERTON ÜST ÜSTE 3. YENİLGİSİNİ ALDI

Bu sonucun ardından Tottenham, puanını 44'e çıkarttı ve 5. sırada yer aldı. Everton ise üst üste 3. yenilgisini alarak 27 puanla 9. sırada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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