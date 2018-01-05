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Cenk Tosun'un Everton Transferinde Pürüz Çıktı

Cenk Tosun'un Everton Transferinde Pürüz Çıktı

CENK TOSUN'UN EVERTON TRANSFERİNDE PÜRÜZ ÇIKTI

İngiliz ekibi Everton, Cenk Tosun'a verdiği sözleri tutmayınca transferde pürüz çıktı. Milli futbolcu ile menajeri, "İstanbul'a döneriz." resti çekti.

Tarih : 05 Ocak 2018, 14:50
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Everton- Cenk Tosun transferinin henüz açıklanmaması kafaları karıştırırken, dün gece yaşananlarla ilgili bilgiler ortaya çıktı.

Skorer'in edindiği bilgiye göre Cenk Tosun ve Everton Kulübü görüşmelere başladı. Fakat Liverpool ekibi, daha önceden verdiği sözlerde geri adım attı. Hatta Cenk Tosun ve menajeri 'İstanbul'a döneriz' resti çekti.

EVERTON YENİ GÖRÜŞME TALEBİNDE BULUNDU

Bunun üzerine Everton, yıldız futbolcu ve menajeriyle yeni bir görüşme talebinde bulundu. Uzlanma sağlanması durumunda transferin gün içinde açıklanabileceği öğrenildi.

İngiliz ekibi Everton ile Beşiktaş 27 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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