CENK TOSUN'UN ARKADAŞINA KÖTÜ HABER!
Milli futbolcu Cenk Tosun'un Everton'dan takım arkadaşı İzlandalı Gylfi Sigurdsson'un, Brighton maçındaki sakatlığı nedeniyle Dünya Kupasını kaçırabilir.
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın yıldız futbolcusu Gylfi Sigurdsson'un sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı ve Dünya Kupası'nı kaçırabileceği iddia edildi.
Cenk Tosun'un gol attığı ve 2-0 kazandıkları Brighton maçında sakatlanan İzlandalı yıldızın sağ dizindeki bağlarda zedelenme olduğu ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
AMELİYAT OLURSA EN AZ 9 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
28 yaşındaki futbolcunun kardeşi Olafur Mar yaptığı açıklamada, sakatlığın ilk izlenimden daha kötü olduğunu ifade edilirken yıldız oyuncunun ameliyat olması halinde 9 veya 10 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.
İzlandalı futbolcunun son durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağı ifade edildi.
İzlanda Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 16 Temmuz'da Arjantin ile yapacak.
Kaynak: haberinburada
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