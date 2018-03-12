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Cenk Tosun'un arkadaşına kötü haber!

CENK TOSUN'UN ARKADAŞINA KÖTÜ HABER!

Milli futbolcu Cenk Tosun'un Everton'dan takım arkadaşı İzlandalı Gylfi Sigurdsson'un, Brighton maçındaki sakatlığı nedeniyle Dünya Kupasını kaçırabilir.

Tarih : 12 Mart 2018, 18:50
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İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın yıldız futbolcusu Gylfi Sigurdsson'un sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı ve Dünya Kupası'nı kaçırabileceği iddia edildi.

Cenk Tosun'un gol attığı ve 2-0 kazandıkları Brighton maçında sakatlanan İzlandalı yıldızın sağ dizindeki bağlarda zedelenme olduğu ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

AMELİYAT OLURSA EN AZ 9 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

28 yaşındaki futbolcunun kardeşi Olafur Mar yaptığı açıklamada, sakatlığın ilk izlenimden daha kötü olduğunu ifade edilirken yıldız oyuncunun ameliyat olması halinde 9 veya 10 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.

İzlandalı futbolcunun son durumunun çekilecek MR'dan sonra belli olacağı ifade edildi.

İzlanda Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 16 Temmuz'da Arjantin ile yapacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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