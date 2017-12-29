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Cenk Tosun'dan veda gibi 3'lü!

CENK TOSUN'DAN VEDA GİBİ 3'LÜ!

Beşiktaş'ın golcü yıldızı Cenk Tosun, Osmanlıspor karşılaşması sonrasında veda ediyormuş gibi taraftara 3'lü çektirdi.

Tarih : 29 Aralık 2017, 12:30
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Beşiktaş'ın golcü yıldızı Cenk Tosun, Osmanlıspor karşılaşması sonrasında taraftara 3'lü çektiren isim oldu. Everton'a transfer olacağı iddia edilen Cenk'in bu 3'lüsü için veda yorumları yapıldı.

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla birçok Avrupa takımının dikkatini çeken Cenk Tosun için Premier Lig ekiplerinden Everton devreye girmiş ve Beşiktaş'a 20 milyon Pound teklif ettiği iddia edilmişti.İLK YARININ SON 3'LÜSÜNÜ ÇEKTİRDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta maça ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu, 58. dakikada yerini Orkan'a bırakmıştı. Maç sonunda siyah-beyazlı taraftarlar takımı soyunma odasından çağırırken Cenk Tosun'u da ortaya davet etti. Taraftarların tezahüratlarını kırmayan golcü oyuncu, ilk yarının son 3'lüsünü çektiren isim oldu. Cenk'in bu hareketine sosyal medyada ve taraftarlar arasında veda yorumları yapıldı.

SOSYAL MEDYA ŞENOL GÜNEŞ'İ KONUŞTU

Everton'a gideceği iddia edilen Cenk Tosun'un Osmanlıspor maçından sonra 3'lü çektirdiği sırada Şenol Güneş'in bakışları sosyal medyanın en çok konuşulan karelerinden biri oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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