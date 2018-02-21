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Cenk Tosun'dan İngiltere itirafı!

CENK TOSUN'DAN İNGİLTERE İTİRAFI!

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun,"Premier Lig, Türkiye'ye göre daha fiziksel ancak bunu beğendim. Buradaki yüksek tempo oyunundan zevk alıyorum" dedi.

Tarih : 21 Şubat 2018, 19:20
Puan Ver : Cenk Tosun'dan İngiltere İtirafı!(7/10)3

Devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, fazla şans bulamamasına rağmen İngiliz ekibinde kalıcı bir oyuncu olmayı umduğunu söyledi.

Everton'da önümüzdeki dönemde tüm kupaları kazanmak istediğini belirten Cenk, "Everton'a, başarmak istedikleri şeyleri başarmasında yardımcı olan bir oyuncu olmak istiyorum. Bu oyuncu olabilmek için çok çalışıyorum. Uzun vadede Everton'da bütün kupaları kazanmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

"İŞLERİ YOLUNA KOYMAYA BAŞLADIK"

Adaptasyon anlamında ilk günlerde zorlandığını söyleyen milli oyuncu. "İlk birkaç hafta benim için ve vücudum için zor oldu ancak şu anda daha iyi adapte olduğumu ve daha rahat olduğumu hissediyorum. Sezonun geri kalanı belki hedeflerimiz için zor olacak çünkü sezonun ilk bölümü plana göre gitmedi. İşleri yoluna koymaya başladık ve 7. sıradan sadece 2 puan gerideyiz, böylece kendimize bir şans verdik." dedi.

Premier Lig'in Türkiye'ye göre daha fiziksel olduğunu kaydeden golcü isim, "Premier lig, Türkiye'ye göre daha fiziksel ancak bunu beğendim. Buradaki yüksek tempo oyunundan zevk alıyorum. Zor oluyor ama bunu kabullendim. Takımı tanımak çok önemli ve her gün bu adamların yanında olmam, benim adaptasyonum için önemli." diye konuştu.

Cenk Tosun, Premier Lig'de 3 maçta 143 dakika şans bulurken, henüz gol atmayı başaramadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cenk  Tosun  Dan  İngiltere  İtirafı    haber

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