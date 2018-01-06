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Cenk Tosun'dan büyük fedakarlık

CENK TOSUN'DAN BÜYÜK FEDAKARLIK

Cenk Tosun'u kadrosuna katan Everton, Beşiktaş'a fazla ödeme yaptıklarını bahane ederek milli futbolcunun parasını kesmek istedi. Cenk ise bu duruma rağmen anlaşmayı imzaladı ve transfer gerçekleşti.

Tarih : 06 Ocak 2018, 14:20
Puan Ver : Cenk Tosun'dan Büyük Fedakarlık(9/10)5

Beşiktaş'ın rekor bir fiyata Everton'a sattığı Cenk Tosun, dün İngiliz ekibinin sağlık kontrollerinden geçip 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Yıldız ismin bu transferde büyük bir fedakarlık yaptığı ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre siyah-beyazlılara 28 milyon euro gibi bir rakam kazandıran Cenk, kendi aldığı paradan kesintiye gidilse de buna razı oldu. Önceki gün Fikret Orman'ın Everton yetkililer ile el sıkışmasının ardından sıra Cenk ve İngiliz kulübün anlaşmasına geldi.

CENK'İN PARASINI KESMEK İSTEDİLER

Daha önce milli oyuncu ile 4 milyon euroya prensip anlaşmasına varan Everton yetkilileri Beşiktaş'a fazla ödediklerini bahane edip Cenk'in parasından kesmek istediler.

Bu nedenle görüşmeler uzun sürdü. Gelinen son noktada Cenk ve Everton dün anlaştı ve ardından 4,5 yıllık imza geldi. Ancak bu imza sürecinin perde arkasından yine bir Cenk özverisi çıktı.

500 BİN EUROSUNU GAZİANTEPSPOR'A BIRAKMIŞTI

2013-14 sezonu sonunda Gaziantep ile sözleşmesi bitecek olan milli golcü, ligin son ermesine 4 ay kala Beşiktaş'a imza atmıştı. Siyah-beyazlı takıma gelmek için 500 bin eurosunu Gaziantep'te bırakan Cenk, üstelik Beşiktaş'tan aldığı 900 bin euroluk çeki kırmızı-siyahlılara vermişti.

Everton ile yapılan görüşmelerde de karşı tarafın indirime gitmesine ses çıkarmayan başarılı oyuncu, ilk başta vergiler çıkınca 4 milyon euro alacakken 3 milyon 600 bin euroya 'evet' dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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