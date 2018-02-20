Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun sosyal medya hesabından, "Başarılar Beşiktaşım. Kalbim ve dualarım sizinle" notunu paylaştı.

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlı kulübe mesaj gönderdi.

"BAŞARILAR BEŞİKTAŞIM"

Tecrübeli golcü Bayern Münih maçı öncesi Beşiktaş'a başarılar dilerken Pepe ve Tolga'yla birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Başarılar Beşiktaşım. Kalbim ve dualarım sizinle" notunu düştü.

Kaynak: haberinburada