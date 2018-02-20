CENK TOSUN'DAN BEŞİKTAŞ'A DESTEK MESAJI!
Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun sosyal medya hesabından, "Başarılar Beşiktaşım. Kalbim ve dualarım sizinle" notunu paylaştı.
Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlı kulübe mesaj gönderdi.
"BAŞARILAR BEŞİKTAŞIM"
Tecrübeli golcü Bayern Münih maçı öncesi Beşiktaş'a başarılar dilerken Pepe ve Tolga'yla birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Başarılar Beşiktaşım. Kalbim ve dualarım sizinle" notunu düştü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kuyumcu Soygununda Silahlar Konuştu! Özel Harekat Operasyon Başlattı
- Aile Faciası! Tarladan Dönen Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü
- Siyaset Arenası Isınıyor! Destici'den Son Dakika İttifak Çıkışı
- Barzani Sonunda Geri Adım Attı! Ikby'de Bir Dönem Bitti
- Adana'da Görünmez Kaza! İskele Çöktü: Ölü Ve Yaralılar Var
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Market Sapığı, Sıra Bekleyen Kadının Etek Altını Videoya Çekti
- Almanya'da Lima İsimli Köpek Parti Üyesi Yapıldı
- Halk, 5 Yaşındaki Kızı İstismar Edip Öldüren Zanlıları Linç Etti
- Özgürlüğe Yolculuk! Mezbahaya Götürülürken Kaçtı, Yüzerek Adaya Çıktı
- Abd'de Lise Katliamından Kurtulanlar, Silahlanmaya Karşı Sokağa Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar