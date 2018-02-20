Messi'den Chelsea'ye İzin Çıkmadı!
Market Sapığı, Sıra Bekleyen Kadının Etek Altını Videoya Çekti
Yıkıldık! Beşiktaş Almanya'da Farklı Yenildi
Esad Güçleri Afrin'e İlerledi, Türk Topçusu Derslerini Verdi
Beşiktaş, Bayern Maçına Büyük Şokla Başladı
Siyah-Beyazlı Taraftar Allianz Arena'da Beşiktaş'ı Yalnız Bırakmadı
Kuyumcu Soygununda Silahlar Konuştu! Özel Harekat Operasyon Başlattı
Ali Koç Taraftara Seslendi: Herkese Örnek Olmalıyız
Temelini Liderler Atmıştı, Hedef Belli Oldu: Çin!
Almanlar Şaştı Kaldı! Allianz Arena 'beşiktaş' Sesleriyle İnledi
Aile Faciası! Tarladan Dönen Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü
Siyaset Arenası Isınıyor! Destici'den Son Dakika İttifak Çıkışı
Büyük Skandal! Teknik Direktörün Görevi 6 Saat Sürdü
Everton Yıldız Futbolcu İle Sözleşme İmzaladı
Barzani Sonunda Geri Adım Attı! Ikby'de Bir Dönem Bitti
Adana'da Görünmez Kaza! İskele Çöktü: Ölü Ve Yaralılar Var
90+8'de Gelen Gol, Casillas'ı Çılgına Çevirdi
Dev Maçta İlk 11'ler Belli Oldu! Şenol Güneş'ten Sürpriz Kadro
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a Destek Mesajı!
Filistin Liderinden Dünya Devlerine Çağrı: Bizi Tanıyın!

Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a destek mesajı!

CENK TOSUN'DAN BEŞİKTAŞ'A DESTEK MESAJI!

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun sosyal medya hesabından, "Başarılar Beşiktaşım. Kalbim ve dualarım sizinle" notunu paylaştı.

Tarih : 20 Şubat 2018, 21:40
Puan Ver : Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a Destek Mesajı!(10/10)6

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlı kulübe mesaj gönderdi.

"BAŞARILAR BEŞİKTAŞIM"

Tecrübeli golcü Bayern Münih maçı öncesi Beşiktaş'a başarılar dilerken Pepe ve Tolga'yla birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Başarılar Beşiktaşım. Kalbim ve dualarım sizinle" notunu düştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cenk  Tosun  Dan  Beşiktaş  A  Destek  Mesajı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER