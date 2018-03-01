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Cenk Tosun'a piyango vurdu! İşte yeni hoca

CENK TOSUN'A PİYANGO VURDU! İŞTE YENİ HOCA

İngiliz ekibi Everton, Sam Allardyce'ın yerine Paulo Fonseca'yı getirmek için görüşmelere başlayacak.

Tarih : 01 Mart 2018, 09:30
Puan Ver : Cenk Tosun'a Piyango Vurdu! İşte Yeni Hoca(9/10)5

Everton menajeri Sam Allardyce, Cenk Tosun için "Cenk, bize başka bir ligden geldi ve bu da bir golcü için en zor şeydir. Çünkü Premier Lig'de ocak ayında gelip başarılı olmak çok zordur." sözleriyle Cenk'i yedek oturtacağını açıklamıştı.

Ancak İngiliz ekibinde ilginç gelişmeler yaşanıyor... İngiliz basınında da yer alan haberde Premier League'de 28 maçta 34 puan toplayan Everton'ın en geç sezon sonunda Sam Allardyce ile yollarını ayıracağı belirtildi.

KULÜP FONSECA İLE GÖRÜŞECEK

Everton'ın Endonezyalı sahibi Moshiri, sezon sonu için Paulo Fonseca ile özel bir görüşme yapacak. Fonseca, geçtiğimiz sezon 'Gruptan çıkarsak Zorro kıyafeti giyerim' demiş ve sözünü tutarak basın toplantısına bu kostümle çıkmıştı...

Paulo Fonseca'nın alternatifinin ise şu an bir takım çalıştırmayan Luis Enrique olduğu belirtildi.

Everton'ın Sam Allardyce ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Kaynak: Sporx

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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