CENK TOSUN'A EVERTON TARAFTARINDAN MESAJ: LÜTFEN BEŞİKTAŞ'A DÖN
Everton'ın deplasmanda Tottenham Hotspur'a 4-0 yenildiği maçla İngiltere macerasına buruk başlayan Cenk Tosun'a bir taraftar, "Lütfen Beşiktaş'a geri dön. Bu acıyı hak etmiyorsun" dedi.
Beşiktaş'tan Everton'a rekor bedelle transfer olan Cenk Tosun, Everton formasıyla ilk Premier League maçına çıktı. Milli golcü ilk 11'de başlayıp 62 dakika forma giyerken performansıyla alkış aldı ancak takımı Tottenham Hotspur'a deplasmanda 4-0'lık skorla pek bir varlık gösteremeden mağlup oldu.
"LÜTFEN BEŞİKTAŞ'A DÖN"
Müsabakanın ardından bir Everton taraftarının yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan ve paylaşılan mesajda James isimli taraftar, Cenk'e, "Lütfen Beşiktaş'a geri dön. Bu acıyı hak etmiyorsun" şeklinde seslendi ve takımının kötü gidişatından dem vurdu.
Kaynak: haberinburada
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