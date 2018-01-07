Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olan futbolcu Cenk Tosun'u telefonla aradı.

BAŞARILAR DİLEDİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta sergilediği performansın ardından Everton'a ile 4,5 yıllık sözleşmeye imza atmasından dolayı Cenk Tosun'a tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ünlü golcüye başarı dileklerini de ilettiği kaydedildi.

ÖZKUL'UN KIZINA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan Özkul'un kızı Güner Özkul ile de telefonda görüştü. Vefat haberinin ardından taziye telgrafı da göndermiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum sanatçıya Allah'tan tekrar rahmet, aileye ve yakınlarına da başsağlığı dilediği kaydedildi.

Kaynak: haberinburada