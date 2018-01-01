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Cenk Tosun Transferinde Pürüz Çıktı!

CENK TOSUN TRANSFERİNDE PÜRÜZ ÇIKTI!

İngiliz basını, Beşiktaş yönetiminin Cenk Tosun'un bonservisinde artışa gittiğini öne sürülerek Everton'un transferden vazgeçebileceği yazdı.

Tarih : 01 Ocak 2018, 23:30
Puan Ver : Cenk Tosun Transferinde Pürüz Çıktı!(10/10)6

Beşiktaşlı golcü oyuncu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olma sürecinin uzamasının sebebi belli oldu.

EVERTON, CENK TOSUN TRANSFERİNDEN VAZGEÇEBİLİR

İngiliz basınında yer alan habere göre, siyah-beyazlı kulüp ile Everton yetkililerinin geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği ve 25 milyon Pound'luk bonservis ücretinde anlaştığı, daha sonra ise Beşiktaş cephesinin istediği bonservis bedelini artırdığı belirtildi. Beşiktaşlı yöneticiler, İngiliz ekibine Cenk Tosun için 27 milyon Pound istediğini bildirdi. Siyah-beyazlı yöneticilerin fikir değiştirmesinin ardından Everton cephesinin Cenk Tosun transferinden vazgeçebileceği ileri sürüldü.

CENK TOSUN EŞİYLE BERABER TATİL İÇİN LONDRA'DA

Everton'ın Cenk Tosun ile anlaştığı öğrenilirken, yıldız oyuncu şu anda tatil için eşiyle birlikte Londra'da bulunuyor. Kulüplerin anlaşma sağlaması halinde, yıldız oyuncu transferi tamamlamak için Londra'dan Liverpool'a geçecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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