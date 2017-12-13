Beşiktaş'ın başarılı golcüsü Cenk Tosun, bu sezon Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performansla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Başta İngiliz ekipleri olmak üzere Avrupa'da birçok dev kulübün kıskacına giren Cenk Tosun için ara transferde çok sayıda resmi teklifin gelmesi bekleniyor. Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın yaklaşık 20 milyon Euro'luk teklifini geri çeviren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, başarılı golcüyü devre arasında da satmak istemediğini açıklamıştı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında 4 gol kaydedip 2 de asist yapan milli golcü, birçok defa UEFA'nın resmi sitesine manşet oldu. İngiliz ekiplerinin yanı sıra İspanyol devi Real Madrid ve İtalyan devi Juventus da Cenk'i takibe aldı. Hakkında çıkan transfer haberlerinin kendisini mutlu ettiğini ama siyah-beyazlı kulüpte huzurlu olduğunu söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, ara transfer konusunda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le bir görüşme yaptı.

"3. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUM"

Deneyimli teknik adamın siyah-beyazlı takımın başına geçmesiyle birlikte son 3 sezonda formunda bariz bir yükselme görülen Cenk Tosun, bu sezon da Şenol Güneş'le çalışmak istediğini, sezonu siyah-beyazlı forma altında bitirmek istediğini söyledi. Beşiktaş'ta üst üste 3. şampiyonluğunu yaşamak isteyen başarılı golcü "Gelen teklifleri duyuyorum. Bunlar tabi ki beni mutlu ediyor ama Beşiktaş da Avrupa'nın en büyük takımlarında bir tanesi. Ara transferde ayrılmak istemiyorum. Bu sezon şampiyon olalım, ondan sonra hem kulübün, hem benim menfaatime olacak teklifleri değerlendiririz" dedi.

Şenol Güneş'in de Cenk'in bu tavrından memnun olduğu ve şuan birinci santrafor olarak kullandığı golcüsünü devre arasında göndermeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Güneş'in, Cenk'in bu tavrı karşısında "Ben de seni göndermek istemiyorum. Bu sezon hücum planlarımı senin üzerine kurdum. Bu konudaki fikrim çok net" dediği belirtildi.

AZMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş'a, 2014-2015 sezonunun başında Gaziantepspor'dan bedelsiz olarak transfer edilen Cenk Tosun, bu süre içerisinde Demba Ba, Mario Gomez, Vincent Aboubakar ve Alvaro Negredo ile gol bölgelerinde rekabet yaşadı. Genelde alternatif golcü olarak düşünülen yıldız futblcu, bu sezon ortaya koyduğu performansla formayı aldı ve İspanyol yıldız Negredo'yu yedek bırakmayı başardı. Bu sezon tüm kulvarlarda 21 maçta forma giyen Cenk Tosun, toplamda 12 gole imza attı. 26 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile 30 Haziran 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: haberinburada