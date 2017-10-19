CENK TOSUN, MESSİ VE RONALDO'YA RAKİP OLDU
UEFA, Beşiktaşın yükselen yıldızı Cenk Tosun'u Haftanın Oyuncusu Ödülü'ne aday gösterdi. Cenk Tosun, ödül için Messi ve Ronaldo gibi yıldızlarla yarışacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Monaco ağlarını iki kez havalandıran Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı.
MONACO'YA 2 GOL ATMIŞTI
UEFA'nın internet sitesinde yer alan ankette, Beşiktaş'a Monaco deplasmanında galibiyeti getiren golleri atan 26 yaşındaki siyah-beyazlı oyuncu, haftanın futbolcusuna aday gösterilen 8 futbolcudan biri oldu.
MESSİ VE RONALDO DA ADAY
Haftanın futbolcusu anketinde Barcelona formasıyla Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan Lionel Messi'nin yanı sıra Manchester United'dan Marcus Rashford, Chelsea'den Eden Hazard, Paris Saint Germain'den Neymar, Liverpool'dan Mohamed Salah, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo ile Spartak Moskova'dan Quincy Promes'in performansı oylamaya sunuldu.
Oylama yarın sona erecek.
Kaynak: haberinburada
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