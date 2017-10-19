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Cenk Tosun, Messi ve Ronaldo'ya rakip oldu

CENK TOSUN, MESSİ VE RONALDO'YA RAKİP OLDU

UEFA, Beşiktaşın yükselen yıldızı Cenk Tosun'u Haftanın Oyuncusu Ödülü'ne aday gösterdi. Cenk Tosun, ödül için Messi ve Ronaldo gibi yıldızlarla yarışacak.

Tarih : 19 Ekim 2017, 21:30
Puan Ver : Cenk Tosun, Messi Ve Ronaldo'ya Rakip Oldu(7/10)3

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçında Monaco ağlarını iki kez havalandıran Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun, haftanın futbolcusu adayları arasında yer aldı.

MONACO'YA 2 GOL ATMIŞTI

UEFA'nın internet sitesinde yer alan ankette, Beşiktaş'a Monaco deplasmanında galibiyeti getiren golleri atan 26 yaşındaki siyah-beyazlı oyuncu, haftanın futbolcusuna aday gösterilen 8 futbolcudan biri oldu.

MESSİ VE RONALDO DA ADAY

Haftanın futbolcusu anketinde Barcelona formasıyla Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan Lionel Messi'nin yanı sıra Manchester United'dan Marcus Rashford, Chelsea'den Eden Hazard, Paris Saint Germain'den Neymar, Liverpool'dan Mohamed Salah, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo ile Spartak Moskova'dan Quincy Promes'in performansı oylamaya sunuldu.

Oylama yarın sona erecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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