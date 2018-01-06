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CENK TOSUN İNGİLİZ EKİBİ EVERTON'A İMZA ATTI


Cenk Tosun İngiliz Ekibi Everton'a İmza Attı
Tarih : 06 Ocak 2018, 02:00
Puan Ver : Cenk Tosun İngiliz Ekibi Everton'a İmza Attı(6/10)2

Cenk Tosun resmen Everton'da. Milli futbolcu İngiliz ekibi ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Cenk resmi sözleşme öncesi Liverpool'da sağlık kontrolünden geçti. 26 yaşındaki oyuncu daha sonra Everton kulüp binasında kendisini 4,5 yıllığına İngiliz ekibine bağlayan imzayı attı.

EVERTON BEŞİKTAŞ'A 27 MİLYON STERLİN ÖDEYECEK

Everton Cenk için Beşiktaş'a toplam 27 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek. Premier Lig ekibi bu miktarın 24 milyonunu peşin, 4 milyon sterlin ise Cenk'in performansına göre ilerleyen dönemde ödeyecek.

26 yaşındaki oyuncu ise Everton'dan yıllık 4 milyon sterlin ücret alacak.

"EVERTON FORMASIYLA MAÇA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

İşte Cenk Tosun'un ilk sözleri:

Kulübün resmi internet sitesinde açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, "Everton oyuncusu olduğum için müthiş hissediyorum. Burada bulunmaktan dolayı mutluyum. Everton formasıyla maça çıkmak için heyecanlanıyorum. Everton büyük bir tarihe sahip bir kulüp ve taraftarlarının ne istediğini biliyorum. Nasıl bir oyuncu olduğumu onlara ispatlayacağım. Biliyorum Everton formasıyla Premier Lig'de iyi işler yapacağım. Sam Allardyce karar vermemde önemli bir rol oynadı." ifadelerini kullandı.

İLK TEBRİK ARDA TURAN'DAN

Barcelona'da forma giyen yıldız futbolcu Arda Turan, Cenk Tosun'un Everton'a transfer olmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yıldız futbolcu "Yolun açık olsun hakiki Tosun Paşa" sözleriyle Cenk Tosun'a şans diledi.BEŞİKTAŞ, CENK TOSUN AYRILIĞINI KAP'A BİLDİRDİ

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklamada, "Cenk Tosun'un transferi konusunda Everton kulübü ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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