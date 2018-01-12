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Cenk Tosun İddialı Konuştu: Çok Fazla Gol Atacağıma İnanıyorum

CENK TOSUN İDDİALI KONUŞTU: ÇOK FAZLA GOL ATACAĞIMA İNANIYORUM

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Tottenham maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, "Çok fazla gol atmayı umuyorum. Sahada sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

Tarih : 12 Ocak 2018, 00:20
Puan Ver : Cenk Tosun İddialı Konuştu: Çok Fazla Gol Atacağıma İnanıyorum(6/10)2

Beşiktaş'tan rekor bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Tottenham ile oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu ve kendisine güvendiğini söyledi.

Ceza alanında etkili olduğunu anlatan Cenk, "Ceza alanı içinde çok tehlikeli ve iyi bir forvetim, buna inanıyorum. İki ayağımı da kullanabiliyor olmam benim için bir artı.

Eğer ceza alanı içinde bir şans yakalarsam, genellikle gol atarım. Aynı zamanda çok güçlü olduğumu söyleyebilirim, ki bu İngiltere'de çok önemli. Üzerime çalışıp geliştirebileceğim şeyler de var" dedi.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

Tottenham maçında oynamaya hazır olduğunu vurgulayan milli oyuncu, taraftara söz verdi ve, "Hazır olduğumu düşünüyorum. Goller konusunda sezonun ilk yarısında şanssız anlar yaşamış olabiliriz ama bu takımda kaliteli oyuncular var. Sezonun 2. devresinde çok fazla gol atmayı umuyorum. Sahada sonuna kadar mücadele edeceğimin, bu takım için çok sıkı çalışacağımın sözünü herkese veriyorum" ifadelerini kullandı.

"BU LİGE ADAPTE OLACAĞIMA İNANIYORUM"

Premier Ligin ciddi bir lig olduğunu söyleyen 26 yaşındaki yıldız, "Geçen sezon çok gol attım, kariyerimin en iyi sezonuydu. Bu sene de Şampiyonlar Liginde 6 maçta 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledim. İngiltere Ligi çok iyi bir lig ve her hafta Şampiyonlar Liginde oynuyormuşsun gibi düşünmen lazım. Bu lige adapte olacağıma inanıyorum. Şu anda harika hissediyorum. Bir futbolcu için en iyi yaştayım ve Allah'ın izniyle, kendini daha da geliştireceğim" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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