CENK TOSUN İÇİN ŞOKE EDEN SÖZLER: BURAYA ALIŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR
Everton'da son maçlarda ilk 11'de fazla şans bulamayan Cenk Tosun'un durumuyla ilgili Sam Allardyce açıklamalarda bulundu. Allardyce, "Cenk henüz buraya alışmakta güçlük çekiyor" dedi.
Beşiktaş'tan Ocak ayında Everton'a transfer olan Cenk Tosun son maçlarda teknik direktör Sam Allardyce tarafından ilk 11'de şans bulamıyor. Arsenal'e 5-1 mağlup olan Everton'da Sam Allardyce 78. dakikada oyuna aldığı Cenk Tosun hakkında maç sonunda açıklamada bulundu.
CENK TOSUN 78. DAKİKADA OYUNA DAHİL OLDU
İngiltere Premier Lig 26. haftasında Everton deplasmanda Arsenal'e 5-1 mağlup oldu. Son haftalarda eleştirilen teknik direktör Sam Allardyce, ilk 11'e şans vermediği Cenk Tosun'u Arsenal karşısında 78'de Niasse'ın yerine oyuna aldı.
"ŞU AŞAMADA DİĞER FUTBOLCULARLA DAHA ÇOK İLGİLENİYORUM"
Sam Allardyce maçın ardından Cenk Tosun'un neden ilk 11'de olmadığı konusunda ise açıklama yaparak şunları söyledi: Cenk Tosun henüz buraya alışmakta zorluk çekiyor. Bu yüzden ilk 11'de başlamıyor. Şu aşamada diğer futbolcularla daha çok ilgileniyorum."
Kaynak: haberinburada
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