Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

cenk tosun, gole hasret kaldı

CENK TOSUN, GOLE HASRET KALDI

Spor Toto Süper Lig'de son golünü 21. haftadaki Akhisar Belediyespor'a atan Beşiktaşlı futbolcu, 527 dakikadır fileleri havalandıramıyor.

Tarih : 04 Nisan 2017, 11:38
Puan Ver : Cenk Tosun, Gole Hasret Kaldı(9/10)7


Spor Toto Süper Lig'de son golünü 21. haftadaki Akhisar Belediyespor'a atan Beşiktaşlı futbolcu, 527 dakikadır fileleri havalandıramıyor. Ligde 16 golü bulunan Cenk Tosun, son haftaların formda ismi Vagner Love'ın 15 gole ulaşmasıyla kalan maçlarda gol krallığı yarışında zorlu bir rekabetin içine girdi.



Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Cenk Tosun, Spor Toto Süper Lig'de son haftalardaki suskunluğuyla dikkati çekiyor.



Bu sezon takımının en golcü oyuncusu durumunda bulunan Cenk, ligin son haftalarında suskunluğa büründü. Süper Lig'deki son golünü 21. haftadaki Akhisar Belediyespor'a atan siyah-beyazlı oyuncu, sonraki 5 haftada topu filelerle buluşturmayı başaramadı.



Son olarak Akhisar Belediyespor maçının 13. dakikasında gol sevinci yaşayan Cenk Tosun, 527 dakika buna hasret kaldı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Cenk  Tosun  Gole  Hasret  Kaldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER