İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Everton'dan Ross Barkley'i 5.5 yıllığına kadrosuna kattı.

8 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Londra ekibinden yapılan açıklamada, "Ross Barkley ile 5.5 yıllık sözleşme imzalandı. 24 yaşındaki futbolcu, 8 numaralı formayı giyecek" denildi."BENİM İÇİN İNANILMAZ BİR ŞEY"

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Barkley, "Başlayacağım günü iple çekiyorum. Chelsea gibi bir kulüpte yeni bir başlangıç yapmak, benim için inanılmaz bir şey. Umarım kendimi geliştirerek, daha fazla gol atarım" dedi.

BARKLEY'İN PARASI CENK TOSUN TRANSFERİNDE KULLANILDI

Everton'ın Ross Barkley'i Chelsea'ye 17 milyon Euro karşılığında gönderdiği belirtilirken, Bu paranın Beşiktaşlı Cenk Tosun'un transferinde kullanılacağı ifade edildi.

Kaynak: haberinburada