

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 3 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmada siyah-beyazlı futbolcu Cenk Tosun, sarı-lacivertlilere karşı ilk golünü arayacak.







Süper Lig kariyerine 2010-2011'de Gaziantepspor'a transfer olarak başlayan Cenk, 7. sezonunu yaşadığı ligde Fenerbahçe'ye şu ana dek gol atmayı başaramadı.







Gaziantepspor formasıyla ilk sezonunda Fenerbahçe'ye karşı bir kez görev alan Cenk Tosun, diğer 3 sezonda ikişer kez şans bulmasına rağmen gol sevinci yaşayamadı.







2014-2015'te Beşiktaş'a transfer olarak Süper Lig'deki kariyerini sürdüren Cenk, ilk sezonunda Fenerbahçe maçlarında şans bulamadı. Siyah-beyazlı formayla ilk Fenerbahçe derbilerine geçen sezon çıkan Cenk, yine fileleri havalandıramadı.







Teknik direktör Şenol Güneş'in 3 Aralık Cumartesi günkü maçta görev vermesi beklenen siyah-beyazlı oyuncu, gol bularak Fenerbahçe karşısında ilk sevincini yaşamak istiyor.







kaynak:eurosport