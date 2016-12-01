CENK TOSUN FENERBAHÇE KARŞISINDA BİR İLKİN PEŞİNDE
Süper Lig kariyerinde şimdiye kadar 9 kez Fenerbahçe maçlarında görev alan Cenk, sarı-lacivertlilere karşı henüz gol sevinci yaşayamadı.
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 3 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmada siyah-beyazlı futbolcu Cenk Tosun, sarı-lacivertlilere karşı ilk golünü arayacak.
Süper Lig kariyerine 2010-2011'de Gaziantepspor'a transfer olarak başlayan Cenk, 7. sezonunu yaşadığı ligde Fenerbahçe'ye şu ana dek gol atmayı başaramadı.
Gaziantepspor formasıyla ilk sezonunda Fenerbahçe'ye karşı bir kez görev alan Cenk Tosun, diğer 3 sezonda ikişer kez şans bulmasına rağmen gol sevinci yaşayamadı.
2014-2015'te Beşiktaş'a transfer olarak Süper Lig'deki kariyerini sürdüren Cenk, ilk sezonunda Fenerbahçe maçlarında şans bulamadı. Siyah-beyazlı formayla ilk Fenerbahçe derbilerine geçen sezon çıkan Cenk, yine fileleri havalandıramadı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in 3 Aralık Cumartesi günkü maçta görev vermesi beklenen siyah-beyazlı oyuncu, gol bularak Fenerbahçe karşısında ilk sevincini yaşamak istiyor.
kaynak:eurosport
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