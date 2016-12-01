O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

cenk tosun fenerbahçe karşısında bir ilkin peşinde

CENK TOSUN FENERBAHÇE KARŞISINDA BİR İLKİN PEŞİNDE

Süper Lig kariyerinde şimdiye kadar 9 kez Fenerbahçe maçlarında görev alan Cenk, sarı-lacivertlilere karşı henüz gol sevinci yaşayamadı.

Tarih : 01 Aralık 2016, 14:56
Puan Ver : Cenk Tosun Fenerbahçe Karşısında Bir İlkin Peşinde(9/10)8


 Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 3 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmada siyah-beyazlı futbolcu Cenk Tosun, sarı-lacivertlilere karşı ilk golünü arayacak.



Süper Lig kariyerine 2010-2011'de Gaziantepspor'a transfer olarak başlayan Cenk, 7. sezonunu yaşadığı ligde Fenerbahçe'ye şu ana dek gol atmayı başaramadı.



Gaziantepspor formasıyla ilk sezonunda Fenerbahçe'ye karşı bir kez görev alan Cenk Tosun, diğer 3 sezonda ikişer kez şans bulmasına rağmen gol sevinci yaşayamadı.



2014-2015'te Beşiktaş'a transfer olarak Süper Lig'deki kariyerini sürdüren Cenk, ilk sezonunda Fenerbahçe maçlarında şans bulamadı. Siyah-beyazlı formayla ilk Fenerbahçe derbilerine geçen sezon çıkan Cenk, yine fileleri havalandıramadı.



Teknik direktör Şenol Güneş'in 3 Aralık Cumartesi günkü maçta görev vermesi beklenen siyah-beyazlı oyuncu, gol bularak Fenerbahçe karşısında ilk sevincini yaşamak istiyor.



 



kaynak:eurosport








Etiketler: Cenk  Tosun  Fenerbahçe  Karşısında  Bir  İlkin  Peşinde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER