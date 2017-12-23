Son dönemde ekonomi dünyasında büyük çalkantılar yaratan Dijital Para Piyasası 'coin' lerdeki değer artışına benzer bir prim de Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'dan geldi. Sezon başında Beşiktaş'tan 10 milyon euroya Crystal Palace'a transfer olmak üzereyken, işlemlerin yetişmemesi üzerine elde kalan Cenk Tosun, gösterdiği performansla değerini neredeyse 4'e katladı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde gösterdiği başarılı performanında büyük katkısı bulunan Cenk, dünya gündemine oturdu, pazarda sürekli fiyatı yükselen bir mücevhere dönüştü.

YÖNETİMİN ÇOK DOĞRU STRATEJİSİ

Beşiktaş Yönetiminin de uyguladığı doğru strateji sayesinde her geçen gün alıcıları çoğalan yıldız golcü için C.Palace ve Newcastle United fiyatı 12 milyon eurolar düzeyine kadar çıkarttı. Daha sonra devreye giren Juventus 15 milyon euroluk bir sözlü teklifte bulundu. Ancak Başkan Fikret Orman '30 milyon pounddan 1 kuruş aşağıya olmaz" diyerek kafasındaki rakamı ortaya koydu. Orman gelen teklifleri geri çevirdi, Cenk'in kulüpte kalmasından yana olduğunu sürekli yineledi.

STUTTGART'IN GÜCÜ ALMAYA YETMEDİ

Akşam'ın haberine göre; Cenk Tosun'a talip olan Stuttgart'ın menajeri, "İstiyoruz ama o kadar paramız yok" diyerek Cenk'in ulaşılmazlığını ortaya koydu. Bu açıklamadan bir gün sonra da C.Palace'ın Hocası Roy Hodgson, "Cenk'i istiyoruz ama böyle bir hayale inanamam" ifadesini kullandı. Dün de İngiliz basınında Cenk Tosun için 35 milyon eurolar telaffuz edilmeye başlandı. Daily Mail, "Beşiktaş, Tosun için en az 35 milyon euro istiyor. Tottenham, Everton, M.City ve Juventus alıcı. Taliplerinin bu kadar çok ve zengin olması fiyatını yükseltiyor" diye yazdı.

Kaynak: haberinburada