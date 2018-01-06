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Cenk Tosun, Beşiktaş Taraftarına Veda Etti

CENK TOSUN, BEŞİKTAŞ TARAFTARINA VEDA ETTİ

Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş taraftarına sosyal medyadan veda etti.

Tarih : 06 Ocak 2018, 15:20
Puan Ver : Cenk Tosun, Beşiktaş Taraftarına Veda Etti(9/10)5

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olan Cenk Tosun, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla Beşiktaş taraftarına veda etti.

"KARİYERİMN EN ÖNEMLİ YILLARINI BEŞİKTAŞ FORMASIYLA YAŞADIM"

Cenk Tosun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ben hayatta iki şeyin paylaşıldığında büyüdüğüne inanırım; birincisi başarı, ikincisi mutluluk. Bu dünyada hiçbir başarı kişiye özel değildir. Destekleyen, dua eden, sevinen, heyecanlanan binlerce insanın payı vardır hayat hikayemize yazılan her başarı başlığında. Ben kariyerimin en önemli yıllarını Beşiktaş formasıyla yaşadım. Zor günlerim de oldu ama beni hep desteklediniz, düştüğümde hep ilk elini uzatan siz oldunuz. Bu formayla geçirdiğim her günü hayatımın sonuna kadar başına gurur kelimesini koyarak anlatacağım. Taraftarlarımız, yönetimimiz, kulübümüzün bütün emektarları, takım arkadaşlarım, hiç bilemediğim evlerde bizi desteklemiş futbolseverler... El ele vererek bugünlere geldik."

"ŞİMDİ VEDA ZAMANI"

Golcü oyuncu veda mesajında ayrıca, yeni başarılar için yeni bir hikayeye başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hep beraber Beşiktaş tarihine altın harflerle yazılacak başarılara imza attık. İnsanoğlu hayallerini gerçekleştirdiği oranda değil hayal kurmaya devam edebildiği sürece yaşarmış. Şimdi yeni hayaller ve yeni başarılar için yepyeni bir hikayeye başlıyorum. İstedim ki yıllar boyu başarıyı paylaştığımız gibi bu mutluluğu da paylaşalım. Çünkü ikisini de ne kadar büyütürsek bizden sonra gelenlere o kadar ilham veririz. Şimdi veda zamanı. Büyük Beşiktaş camiası ve onun büyük taraftarı, her zaman kalbimin en güzel yerinde olacaksınız. Sizinle ilgili dünyanın en ücra köşelerinde hayranlıkla anlatılan tribün hikayeleriyle gurur duymaya devam edeceğim. Bana yaşattığınız mutlulukların hepsi kalbimin en güzel yerinde. Günün birinde yine mutlu bir senaryoda elbet bir araya geliriz. O güne kadar benden desteğinizi esirgemeyiniz ve hakkınızı helal ediniz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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