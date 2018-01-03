Yıldız Futbolcudan Olay Yaratan Trabzon Paylaşımı!
Engin Baytar, Amatör Futbol Takımı Karadeniz Ereğli Belediyespor'a Transfer Oldu
Süper Ligin Golcüsü 82 Gündür Kayıp
Efsane Boksör, Uyuşturucu İşine Giriyor
Galatasaray'ın İhya Ettiği Aydın, Yeni Takımını Buldu
Aralık Ayının Zam Şampiyonu Patlıcan Oldu
Üzerinde Ay-Yıldız Bulunan Buzağıyı 1 Milyon Dolara Satışa Çıkardı
Tff'den Terim'i Çıldıracak Hamle: Sen Gelme
İspanyol Kaleci Valdes, Sessiz Sedasız Ortadan Kayboldu!
Taraftarın Linç Ettiği Albayrak, Suskunluğunu Bozdu
İlk Transferi Fenerbahçe'den Yapıyor
Komisyonsuz Kart Yemekmatik, Kullanıma Sunuldu
Borsa İstanbul 118 Bin Puanı Aşarak Rekor Tazeledi
Thy'den Mesut Yılmaz İçin 47 Yolcuya Özür Mili
Şampiyon Sporcu Ölümden Döndü
3 Büyükler, Emre Akbaba Çalımı Yedi
Türkiye'nin 2017 İhracatı 157 Milyar Doları Aştı
Antalyaspor'dan Ayrılan Menez, Club America'ya Transfer Oldu
Dolar, Enflasyon Verilerinin Açıklanmasıyla Düşüşe Geçti
İran'daki Olaylar Vanlı Turizmcileri Vurdu! Rezervasyonlar İptal Ediliyor

Cenk izin istedi: Böyle teklif bir daha ne zaman gelir

CENK İZİN İSTEDİ: BÖYLE TEKLİF BİR DAHA NE ZAMAN GELİR

Beşiktaşlı Cenk Tosun, Everton'ın teklifi sonrası "Böyle bir teklif bir daha ne zaman gelir bilemiyorum. Giderken kulübüme yüklü bonservis bedeli kazandırmak istiyorum." sözleriyle izin istedi.

Tarih : 03 Ocak 2018, 10:50
Puan Ver : Cenk İzin İstedi: Böyle Teklif Bir Daha Ne Zaman Gelir(10/10)6

Everton ile neredeyse her konuda anlaşan ve Beşiktaş Yönetimi'nin son kararını beklemeye başlayan Cenk Tosun'un, yönetime haber göndererek Premier Lig'de oynamayı çok arzuladığını ilettiği öğrenildi.

"BEŞİKTAŞLI CENK OLARAK İZİN İSTİYORUM"

Tatilini Londra geçiren siyah - beyazlı golcünün yönetimle görüşerek, "Böyle bir teklif bir daha ne zaman gelir bilemiyorum. Benim transferde tek bir kıstasım vardı. O da giderken kulübüme de para kazandırmak. Şükürler olsun ki tarihin en iyi tekliflerinden biri geldi. Hem kariyerimde yeni bir sayfa açmak hem de kulübüme böylesine yüklü bir bonservis bedeli kazandırmak istiyorum. O yüzden ben Beşiktaşlı Cenk Tosun olarak sizden izin istiyorum" dediği belirlendi.

SON PAZARLIK YAPILACAK

Beşiktaş Yönetimi'nin ise Cenk'in bu isteği karşısında, "Senin bu kulübe gelirken yaptığın fedakarlıkları kim unutabilir. Başka kulüpler sana daha fazla ücretler vermesine rağmen sen Beşiktaş duruşunu gösterdin. Sen bu camiaya çok şey vermişken mutlaka karşılığını bulacaksın. Sana daha iyi teklifler geleceğini bildiğimiz için, yaz transfer döneminde gidişine onay vermedik. Şu an çok daha iyi bir teklif geldi. Belki de kalsan, bundan daha iyisi de gelebilir ama senin için gereken neyse devre arasında yapılacak" ifadelerini kullanarak üstü kapalı olarak gidişine onay verdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, iki kulüp arasındaki ödeme takviminin, ortak bir noktaya gelmesi halinde, Cenk Tosun ile vedalaşacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cenk  İzin  İstedi  Böyle  Teklif  Bir  Daha  Ne  Zaman  Gelir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER