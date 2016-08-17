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cenk ildem'in hayalleri gerçek oldu

CENK İLDEM'İN HAYALLERİ GERÇEK OLDU

Kariyerinde daha önce dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya bulunan milli güreşçi, olimpiyatta madalya alarak hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Tarih : 17 Ağustos 2016, 11:11
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 Rio 2016'da erkekler grekoromen stil 98 kiloda Rumen sporcu Alin Alexuc Ciurariu'yu yenerek bronz madalya kazanan Cenk İldem, madalya töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Olimpiyat oyunlarında madalya kazanmak için çok çalıştığını anlatan milli güreşçi, "Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmıştım. Olimpiyatlarda madalya kazanmak hayalimdi. Londra'da bir talihsizlik yaşadım, madalya alamadım. Bu olimpiyat, benim için çok önemliydi. Çok şükür madalyayla döndüğüm için mutluyum." dedi.



Cenk İldem, yaptığı müsabakalarla ilgili değerlendirmede bulunarak, "Grupta Rus sporcu favorilerdendi. Onu yendikten sonra madalya alacağıma inandım. Rumen sporcuyla da daha önce karşılaşmıştım. Yine yendim, mutluyum." diye konuştu.








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