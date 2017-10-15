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Cenk için çıldırdılar: 22 milyon euro

CENK İÇİN ÇILDIRDILAR: 22 MİLYON EURO

İngiliz basını, Crystal Palace'ın salı günü oynanacak Monaco maçında Beşiktaşlı Cenk Tosun'u takip edeceğini, fiyatın 22 milyon euroya yükseleceğini yazdı.

Tarih : 15 Ekim 2017, 17:30
Puan Ver : Cenk İçin Çıldırdılar: 22 Milyon Euro(7/10)3

Crystal Palace, Cenk Tosun'u transfer etmek için bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Geride bıraktığımız yaz Cenk'i renklerine bağlamak isteyen Crystal Palace, Beşiktaş'tan ve golcü oyuncudan olumsuz yanıt almıştı. İngiliz basını, Crystal Palace'ın golcü futbolcunun transferi için ocak ayında yeniden girişimde bulunacağını öne sürdü.

MONACO MAÇINI İZLEYECEKLER

Crystal Palace Futbol Direktörü Dougie Freedman'ın Cenk'in Finlandiya maçında attığı iki golü gördükten sonra tekrar harekete geçtiği öğrenildi. İngilizler, 26 yaşındaki santrforu Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde salı akşamı Monaco ile oynayacağı maçta da takip edecek.

"22 MİLYON EUROYA ALINABİLİR"

Cenk Tosun'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2019 Haziran'da sona eriyor. Yıldız oyuncunun kontratında son yılına girecek olmasını not düşen Ada basını 'Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıksa bile devre arasında 22 milyon euro karşılığında oyuncusunu bırakabilir' değerlendirmesinde bulundu.

EN İYİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Beşiktaş'ın başarısında önemli payı olduğuna değinilen Cenk Tosun'un kariyerindeki en iyi yıllarını yaşadığı belirtildi.

PREMIER LİG'DE SON SIRADA

Benteke ve Wickham gibi golcülerinden sakatlıkları nedeniyle yararlanamayan Crystal Palace, ligdeki ilk gollerini 8. haftada Chelsea karşısında attı. Chelsea'yi 2-1 yenen Roy Hodgson'ın talebeleri ligdeki ilk galibiyetine uzandı. Crystal Palace, Premier Lig'de 20. sırada yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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