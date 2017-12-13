Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, 2-1 yenildikleri Sivas Belediyespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"TURU ATLADIK AMA SONUÇ BİZE YAKIŞMADI"

Maç hakkında değerlendirmede bulunan Cenk Ergün, "Turu atladık ama sonuç bize yakışmadı. İlk maçın 5-1 bitmesinden sonra forma şansı yakalamayan ve altyapıdan arkadaşlarımız için değerlendirmeleri gereken bir şanstı. Oynamadıkları için şans bulamayan arkadaşlarımız bu şansı değerlendiremediler. Biz de onlar hakkında bir değerlendirme yapacağız" dedi."KİMSE GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ HAKKINDA BÖYLE KONUŞAMAZ"

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Igor Tudor hakkında sarf ettiği sözler hakkında da konuşan Cenk Ergün, "Hocadan Okan Buruk ile ilgili tartışmaya girmemesini rica ettim. Bunları tartışmak ne kadar ciddi bilmiyorum. Galatasaray arması ile mücadele eden herkes bizim için çok değerlidir. Bir şekilde birileri tarafından onlara zarar verilmeye çalışılması bizim izin veremeyeceğimiz bir şeydir. Bunu da en iyi Okan Buruk'un bilmesi gerekir. Galatasaray, teknik direktörü hakkında kimsenin böyle konuşmasına izin vermez. Biz hiçbir zaman tansiyonu yükseltmek istemedik. Geri adımları bekledik. Gerekenin; gereken şekilde yapmadığını görünce mecbur kalıyoruz bu tarz açıklamalara. Hakkında konuşulan isim Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü'dür. Hem içimizden hem de dışımızdan kimse Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü hakkında bu şekilde konuşamaz" ifadelerini kullandı.

"GOMİS'İN KIRMIZI KARTI 1 MAÇLIK CEZA İLE GEÇİLMESİ GEREKİR"

Kırmızı kart gören Bafetimbi Gomis ile ilgili de gereken itirazları yapacaklarını ifade eden Cenk Ergün, "Gomis'in kırmızı kartının 1 maçlık ceza ile geçilmesi gerektiğini biz doğru görüyoruz. Biz savunmamızı perşembe akşamına kadar bu doğrular üzerine kuracağız. Onların değerlendirmesini bekleyeceğiz. Bu bir prosedür. Biz de üzerimize düşeni yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: haberinburada