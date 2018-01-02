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Cenk derken Babel gidiyor

CENK DERKEN BABEL GİDİYOR

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Babel'i isteyen Çin kulüplerinden yazılı teklif istedi. Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun'un gönderilmesini beklerken bir de Babel'i kaybedebilir.

Tarih : 02 Ocak 2018, 13:10
Puan Ver : Cenk Derken Babel Gidiyor(6/10)2

Beşiktaş'ta bu sezon sergilediği başarılı performansla kariyerinde adeta ikinci baharı yaşayan Ryan Babel, bir anda transfer döneminin gözdesi olmuştu. Kara Kartal'da çıktığı 23 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki kanat oyuncusuna, Çin Ligi'nden menajerler aracılığıyla 14 milyon Euro'luk (59 milyon TL) teklif gelmişti. Bu öneriyi değerlendirmeye alan Başkan Fikret Orman'ın, konuyla ilgili kararını verdiği bildirildi.

"YAZILI TEKLİF GELSİN"

Yeni yıla kızları ve yakın dostlarıyla birlikte Güney Afrika Cumhuriyeti'nde giren Başkan'ın, konuyla ilgilenen Asbaşkan Umut Güner'e, teklifin yazılı getirilmesi halinde bu öneriye sıcak bakacaklarını ilettiği kaydedildi. Bu gelişme sonrasında Güner'in, teklifi kulübe getiren menacere Başkan'ın talimatını tekrarladığı ve öneriyi resmen getirmesini istediği öğrenildi.

GİTMEK İSTEMİYOR AMA FİKRET ORMAN'IN KARARINA UYACAK

Siyah-Beyazlılar'dan yıllık 2,1 milyon Euro (9,5 milyon TL) kazanan Ryan Babel'e, Çin kulübünden 4,5 milyon Euro'luk (20,5 milyon TL) maaş önerildiği belirtildi. Tatilini Dubai'de değerlendiren Hollandalı futbolcunun, 2 kat fazla maaşa rağmen Beşiktaş'tan ayrılığa olumsuz baktığı ancak Başkan Fikret Orman'ın kendisiyle ilgili vereceği karara uyacağı ifade edildi.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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