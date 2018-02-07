Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu, "Cengiz'in Roma'da yaptığı patlama benim için sürpriz olmadı. Cengiz henüz 20 yaşında. İleride Roma'nın lideri olacağını düşünüyorum." dedi.

Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Roma'da top koşturan Cengiz Ünder için övgü dolu açıklamalarda bulundu.

İtalyan Corriere dello Sports'un, Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yla yaptığı röportajda 72 yaşındaki teknik adam Roma'da geçtiğimiz gün ilk golünü kaydeden ve takımına 3 puanı kazandıran Cengiz Ünder'le ilgili açıklamalarda bulundu.

"ROMA'DA LİDER OLACAK"

"Cengiz'in Roma'da yaptığı patlama benim için sürpriz olmadı. Bu sadece zamana bağlı bir durumdu. Cengiz sadece 20 yaşında. İleride Roma'nın lideri olacağını düşünüyorum.

Cengiz, evinden uzakta, taktik bir ligi tercih ederek çok cesur bir karar verdi. Orada kazanacağı tecrübeler Cengiz'i daha hızlı olgunlaştıracaktır. Ona defalarca Roma'dan kiralık bile olsa kesinlikle ayrılmamasını söyledim. Çünkü Cengiz'in Di Francesco gibi bir teknik direktörle İtalya'da çok iyi işler yapacağından emindim.

"ONUNLA İTALYANCA KONUŞUYORUM"

Zamanla İtalyanca'yı ve futboldaki işleyişi daha iyi anladı ve işte sonuç ortada. Ben de onunla dilini geliştirmesi için İtalyanca konuşuyorum.'

"TÜRK MİLLİ TAKIMINI SIFIRDAN KURACAĞIM"

Bundesliga'daki maçları izlemeye gittiğini belirten Lucescu; 'Benim için çocuklarla iletişim içinde olmak çok önemli. Onların çoğua henüz çok genç ve bizim veya Alman Milli Takımı'nın teklifini kabul edip etmeme konusunda kararsızlar. Fakat Dünya Kupası'ndan sonra sıfırdan bir Türkiye Milli Takımı kurmaktan başka çarem yok."

Kaynak: haberinburada