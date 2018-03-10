İtalya Serie A'da 28. hafta mücadelesinde Roma ile Torino karşı karşıya geldi.

Cengiz Ünder'in 11'de başladığı karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Karşılaşmanın 56. dakikasında Kostas Manolas ile öne geçen Roma, 73. dakikada Daniele De Rossi ile bir gol daha buldu ve skoru 2-0'a getirdi.

CENGİZ 76 DAKİKA SAHADA KALDI

Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder ise 76. dakikada yerini Gerson'a bıraktı. Son sözü 90. dakikada Pellegrini söyledi ve Roma, Torino'yu 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Roma puanını 56'ya çıkardı. Torino ise 36 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada