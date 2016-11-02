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cengiz ünder'in çok konuşulmasını istemiyorum

CENGİZ ÜNDER'İN ÇOK KONUŞULMASINI İSTEMİYORUM

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ''Galatasaray, ligin en değerli takımı. Bireysel oyuncu zenginliği daha fazla. Biz bunu oyun planı ve kalitesi ile yenmeye çalışacağız'' dedi.

Tarih : 02 Kasım 2016, 13:48
Puan Ver : Cengiz Ünder'in Çok Konuşulmasını İstemiyorum(9/10)10


Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında 4 Kasım Cuma günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, koordinasyon ve taktik çalışma ile tamamlandı.



Antrenman öncesi Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulunan Avcı, ligin en değerli takımlarından biri ile oynayacaklarını belirterek, "Haftalardır hep şunu söylüyorum, geçen haftaki maçı kapattık, Galatasaray maçına çalışıyoruz. Galatasaray maçı bittikten sonra tekrar Milli Takım arası var, buradan başarılar dileyelim. Bundan evvelki iki Milli Takım arasına lider girdik. Umarım Cuma akşamı alacağımız iyi bir sonuçla da tekrar lider girip, bu arayı da iyi değerlendirmeyi düşünüyoruz. Umarım planladıklarımızın karşılığını alırız' dedi.








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