Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Shakhtar Donetsk ile Roma karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 41. dakikasında sahneye milli futbolcu Cengiz Ünder çıktı. Edin Dzeko'nun pasında topu ağlarla buluşturan Cengiz Ünder, Roma'yı öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Shakhtar Donetsk golleri bulan taraf oldu. Facundo Ferreyra ile skora denge getiren Ukrayna ekibi, 71. dakikada Fred ile öne geçti.

RÖVANŞ KARŞILAŞMASI 13 MARTTA OYNANACAK

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Shakhtar Donetsk, Roma'yı 2-1 mağlup etti. Rövanş mücadelesi 13 Mart'ta oynanacak.

Roma formasıyla son 4 maçta 5 gol atan ve 1 asist yapan Cengiz Ünderi, 71. dakikada oyundan çıktı ve yerini Patrik Schick'e bıraktı.

Kaynak: haberinburada