CENGİZ ÜNDER'E ALMANYA'DAN SÜRPRİZ TALİP
Sezon başında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamadığı için kiralık olarak başka bir takıma transfer olması gündemde.
Başakşehir'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, forma şansı bulamadığı için rahatsız.
ROMA KİRALAMA TEKLİFLERİNİ DEĞERLENDİRMEYE ALDI
İtalyan kulübü de oyuncunun forma şansı bulabilmesi adına kendisine gelen kiralama tekliflerini değerlendirmeye alma kararı aldı. Roma'nın oyuncunun gideceği takımda sürekli olarak forma giymesini garanti altına almak istediği ve bu minvaldeki teklifleri değerlendireceği belirtildi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN TAKIMI FREIBURG CENGİZ'İN PEŞİNDE
Roma'da forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz Ünder'i transfer etmek isteyen takımların başında Bundesliga ekiplerinden Freiburg geliyor. Alman ekibi, sezon başında Manchester City'nin Cengiz Ünder'i alması durumunda kiralık olarak verileceği kulüptü.
Kadrosunda Çağlar Söyüncü'yü de barındıran Freiburg'un Cengiz Ünder'i de uzun süredir takip ettiği ve Roma'ya bu aşamada kiralama teklifini ilettiği aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
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