Cengiz Ünder şova devam ediyor! İtalya Serie A'nın 25. haftasındaki karşılaşmada Roma, Udinese'yi Cengiz Ünder'in 70. dakikada ceza alanı dışından harika bir gol attığı maçta 2-0 mağlup etti. Roma'nın diğer golünü, 90+1. dakikada Perotti kaydetti.

86 DAKİKA SAHADA KALDI

Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı mücadelenin 86. dakikasında kenara geldi ve Roma taraftarları milli yıldızı ayakta alkışladı. Cengiz Ünder, Roma'daki son 3 maçında böylece 4 gol ve 1 asistlik bir performansa ulaşmış oldu.

Bu skorun ardından Roma üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 50 yaptı. Udinese'nin galibiyet hasreti ise 3 maça yükseldi. Serie A'nın 26. haftasında Roma evinde Milan'ı konuk edecekken, Udinese ise deplasmanda Sampdoria'ya konuk olacak.

Kaynak: haberinburada