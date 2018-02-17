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Cengiz Ünder'den muhteşem gol! Durduralamıyor

CENGİZ ÜNDER'DEN MUHTEŞEM GOL! DURDURALAMIYOR

İtalya Serie A 25. hafta maçında Roma, Cengiz Ünder'in 1 gol attığı karşılaşmada Udinese'yi 2-0 yendi. Cengiz son 3 maçta 4 gol 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Tarih : 17 Şubat 2018, 20:40
Puan Ver : Cengiz Ünder'den Muhteşem Gol! Durduralamıyor(10/10)6

Cengiz Ünder şova devam ediyor! İtalya Serie A'nın 25. haftasındaki karşılaşmada Roma, Udinese'yi Cengiz Ünder'in 70. dakikada ceza alanı dışından harika bir gol attığı maçta 2-0 mağlup etti. Roma'nın diğer golünü, 90+1. dakikada Perotti kaydetti.

86 DAKİKA SAHADA KALDI

Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı mücadelenin 86. dakikasında kenara geldi ve Roma taraftarları milli yıldızı ayakta alkışladı. Cengiz Ünder, Roma'daki son 3 maçında böylece 4 gol ve 1 asistlik bir performansa ulaşmış oldu.

Bu skorun ardından Roma üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 50 yaptı. Udinese'nin galibiyet hasreti ise 3 maça yükseldi. Serie A'nın 26. haftasında Roma evinde Milan'ı konuk edecekken, Udinese ise deplasmanda Sampdoria'ya konuk olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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