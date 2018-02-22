CENGİZ ÜNDER ŞAMPİYONLAR LİGİNE DAMGA VURDU
Roma'da attığı gollerle adından söz ettiren milli oyuncu Cengiz Ünder, Shakhtar Donetsk filelerini havalandırarak göz doldurdu ve yapılan oylamalar sonucunda Devler Liginde haftanın 11'ine seçildi.
İtalyan Roma Kulübü'nün genç yıldızı Cengiz Ünder, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Haftanın 11'inde yer aldı.
Son haftalardaki performansıyla adından sıkça söz ettiren Cengiz Ünder, çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında Roma'yı 1-0 öne geçiren golü atmış ancak mücadele Shakhtar Donetsk'in 2-1 üstünlüğü ile sona ermişti.
71. dakika oyunda kalan Türk yıldız, sergilediği oyunla yine alkışı hak etti Devler Ligi'ndeki karşılaşmaların sona ermesinin ardından yapılan oylamada ise Cengiz Ünder, ilk 11'e seçildi.
İŞTE HAFTANIN 11'İ
De Gea, Alaba, Smalling, Hummels, Cengiz Ünder, Fred, Willian, Kimmich, Messi, Lewandowsi, Müller.
Kaynak: haberinburada
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