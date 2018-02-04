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Cengiz Ünder ilk düdükle golünü attı! Tarihe geçti

CENGİZ ÜNDER İLK DÜDÜKLE GOLÜNÜ ATTI! TARİHE GEÇTİ

Serie A'daki gururumuz Cengiz Ünder, Roma formasıyla ilk golünü Verona'ya attı. Cengiz Ünder'in 45. saniyede attığı bu gol, son 6 yılda atılan, Roma tarihindeki en hızlı gol olarak tarihe geçti.

Tarih : 04 Şubat 2018, 15:50
Puan Ver : Cengiz Ünder İlk Düdükle Golünü Attı! Tarihe Geçti(8/10)4

AS Roma'ya transfer olan milli yıldızımız Cengiz Ünder siftah yaptı.

İtalya'daki gururumuz Cengiz Ünder, AS Roma formasıyla ilk golünü Verona'ya karşı attı. Maça ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, maçın 45. saniyesinde Verona ağlarını sarstı ve Roma formasıyla ilk golünü atmış oldu.

TARİHE GEÇTİ

Cengiz Ünder'in attığı bu gol, Roma'nın son 6 yılda attığı en hızlı gol olarak tarihe geçti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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