Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren tek golü Cengiz Ünder kaydetti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 43. saniyede topu ağlarla buluşturmayı başardı.

1997 doğumlu Cengiz Ünder, sezon başında Medipol Başakşehir'den 15 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olduğu Roma'da ilk kez gol sevinci yaşadı.

Aynı zamanda Serie A'da Roma formasıyla gol atan ilk Türk futbolcu olan Cengiz Ünder'in 43. saniyede kaydettiği gol, sarı- kırmızılıların Serie A'da Ocak 2012'den bu yana attığı en hızlı ikinci gol oldu.

HELLAS VERONA MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Roma, Hellas Verona deplasmanında 51'de Lorenzo Pellegrini'nin kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

Teknik direktör Eusebio Di Francesco yönetimindeki Roma, bu sonuçla puanını 44'e yükseltti.

Düşme hattında bulunan Hellas Verona ise 16 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada