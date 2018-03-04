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Cengiz Ünder alev aldı! Napoli deplasmanında da golü attı

CENGİZ ÜNDER ALEV ALDI! NAPOLİ DEPLASMANINDA DA GOLÜ ATTI

İtalya Serie A'nın 27. haftasında lider Napoli, ile karşılaşan Roma'da Milli oyuncu Cengiz Ünder maçın 7. dakikasında attığı golle son 6 maçta 6'ıncı golünü attı.

Tarih : 04 Mart 2018, 00:20
Puan Ver : Cengiz Ünder Alev Aldı! Napoli Deplasmanında Da Golü Attı(10/10)6

Cengiz Ünder'in son kurbanı Napoli oldu. Serie A'nın 27. haftasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma deplasmanda Napoli ile karşılaştı.

SKORU EŞİTLEYEN GOLÜ ATTI

Çok hızlı başlayan dev mücadelede Napoli 6. dakikada Lorenzo Insigne'nin golüyle 1-0 öne geçti.

1 dakika sonra sahneye çıkan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Nainggolan'on pasında kaleci Reina'nın bakışları arasında golünü atarak skoru 1-1'e getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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