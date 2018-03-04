CENGİZ ÜNDER ALEV ALDI! NAPOLİ DEPLASMANINDA DA GOLÜ ATTI
İtalya Serie A'nın 27. haftasında lider Napoli, ile karşılaşan Roma'da Milli oyuncu Cengiz Ünder maçın 7. dakikasında attığı golle son 6 maçta 6'ıncı golünü attı.
Cengiz Ünder'in son kurbanı Napoli oldu. Serie A'nın 27. haftasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma deplasmanda Napoli ile karşılaştı.
SKORU EŞİTLEYEN GOLÜ ATTI
Çok hızlı başlayan dev mücadelede Napoli 6. dakikada Lorenzo Insigne'nin golüyle 1-0 öne geçti.
1 dakika sonra sahneye çıkan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Nainggolan'on pasında kaleci Reina'nın bakışları arasında golünü atarak skoru 1-1'e getirdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sırp Çetenin Büyük Soygun Planını Uçak Bagaj Fişleri Ele Verdi
- İstanbul'da Adeta Gök Delindi! Meteorolojiden Kritik Uyarı Geldi
- Penisine Sapladığı 7 Cm'lik İğne Ameliyatla Çıkarıldı
- 2 Yunan Askerinin Gözaltındaki Ve Savcılıktaki İfadesi Çelişti!
- Asker Eğlencesinde Tünelde Mermi Yağmuru! Ortalık Savaş Alanına Döndü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocasının Metresini Saçından Tutup Sokak Ortasında Böyle Dövdü
- Tek Boynuzla Doğan Bebek, Tıp Tarihine Geçti
- Abd'nin Küba Baharı Kısa Sürdü! Artık Üst Düzey Diplomat Gönderilmeyecek
- 1,5 Milyonluk Penguen Sürüsü Keşfedildi! Uzaydan Da Görüntülenmişti
- Netanyahu'nun Zor Anları! 5 Saat Boyunca Evinde Sorgulandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar