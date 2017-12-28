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Cengiz Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı Başakşehir değil

CENGİZ TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR! YENİ TAKIMI BAŞAKŞEHİR DEĞİL

Galatasaray, Roma'da forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i satın alma opsiyonlu kiralamak için teklifte bulunacak.

Tarih : 28 Aralık 2017, 01:40
Puan Ver : Cengiz Türkiye'ye Dönüyor! Yeni Takımı Başakşehir Değil(6/10)2

G.Saray, devre arasında gücüne güç katmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların listesindeki isimlerden biri de sezon başında Başakşehir'den, Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder. Genç oyuncunun ligde sadece 10 karşılaşmada 318 dakika forma şansı bulmasını koz olarak kullanacak olan sarı-kırmızılı yönetim, İtalyanların kapısını çalmayı planlıyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Cimbom, Cengiz Ünder'e parçalı forma giydirmek için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunacak. Teknik direktörlüğe Fatih Terim'in gelmesiyle birlikte kulübede oturmaktan mutsuz olan Cengiz Ünder'in de G.Saray'a sıcak baktığı öğrenildi.

ROMA'YA RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Sarı-kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde İtalya'ya çıkarma yaparak Roma'ya resmi teklifini iletecek. Kulübe yakın kaynaklara göre yönetim, Cengiz Ünder'in yarım sezon maaşını ödemekle birlikte İtalyanlara kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro vermeyi planlıyor. Genç yıldızın transferinin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.

(AMK Spor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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