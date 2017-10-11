Altın Güne Düşüşle Başladı! İşte Çeyrekte Son Durum
Ali Ağaoğlu, Ampute Milli Takımı Oyuncularına Ev Hediye Etti
Madalyalı Milli Güreşçi Cenk İldem, Silahlı Saldırıya Uğradı
Fıfa, Pakistan'ı Tüm Organizasyonlardan Men Etti
Emeklilerin Ocak Zammı 212 Lirayı Bulacak
Cengiz İçin Roma'ya Resmi Teklif Geldi
Rusya'dan Abd'li Diplomatlar İçin Yeni Hamle! Kota Geliyor
2 Yıl Önce El Üstünde Tutulan Arda Turan, Şimdi Dibe Vurdu
Tff Başkanı Demirören, Avrupa Şampiyonu Ampute Takıma Prim Verecek
Abd, 31 Yıl Sonra Dünya Kupasına Katılamadı
Dolar Vize Açıklamalarıyla Yeniden Yükselişte
Messi Dün Gece Ülkesini Kurtardı
Mesut Özil'den Kendisini Arayan Fikret Orman'a: İngiltere'de Mutluyum
Detaylar Ortaya Çıkıyor! Polis, Eşine İzin Vermediği İçin Savcıyı Vurmuş
Fetö Lideri Gülen'le Fotoğrafı Ortaya Çıkan G.Saraylı Futbolcu: Tesadüfen Ordaydım
Sırbistan'da Erdoğan Onuruna Yemek! Sırp Bakan Osman Aga'yı Söyledi, Erdoğan Tempo Tuttu
Berberlerden Vize Yasağına İlginç Protesto: Amerikan Tıraşını Yasakladılar
Hamaney'den İlginç Çıkış: Evde Çocuğunuza Türkçe Öğretin
Gonca Akkuş, Kadınlık Gururum İncindi Deyip Ebru Şallı'ya Dava Açtı
Abd Alev Alev Yanıyor! Bombardıman Uçakları Göreve Çağrıldı

Cengiz için Roma'ya resmi teklif geldi

CENGİZ İÇİN ROMA'YA RESMİ TEKLİF GELDİ

Galatasaray, Roma'da bu sezon 3 maça çıkan Cengiz Ünder için Roma'ya kiralama teklifi yaptı: 3 milyon euro verelim, 1,5 yıllığına bize kiralayın.

Tarih : 11 Ekim 2017, 12:00
Puan Ver : Cengiz İçin Roma'ya Resmi Teklif Geldi(9/10)5

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Aslan, bu kez milli yıldızın peşinde.

Sarı-kırmızıların hedefinde sezon başında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder var. Takımında düzenli olarak oynayamayan 20 yaşındaki sol kanat için G.Saray yönetimi, İtalyan kulübünün kapısını çaldı.

Başarılı oyuncuyu kiralamayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, "Cengiz'i bize 1,5 yıllığına kiralayın, bunun karşılığında 3 milyon euro verelim. Hem kendisi de tecrübe kazanır" dediler.

127 DAKİKA OYNADI

Cimbom, Roma kulübünden gelecek cevabı beklemeye başladı. Teknik Direktör İgor Tudor'un özellikle istediği genç futbolcunun da G.Saray'a sempati duyduğu biliniyor.

Roma, Cengiz Ünder'i sezon başında 13.4 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Genç yıldız, bu sezon Roma formasıyla sadece 3 karşılaşmada forma giydi. Milli futbolcu, 127 dakika sahada kalırken gol atamadı, asist yapamadı.

(Amkspor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cengiz  İçin  Roma  Ya  Resmi  Teklif  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER