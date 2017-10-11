CENGİZ İÇİN ROMA'YA RESMİ TEKLİF GELDİ
Galatasaray, Roma'da bu sezon 3 maça çıkan Cengiz Ünder için Roma'ya kiralama teklifi yaptı: 3 milyon euro verelim, 1,5 yıllığına bize kiralayın.
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Aslan, bu kez milli yıldızın peşinde.
Sarı-kırmızıların hedefinde sezon başında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder var. Takımında düzenli olarak oynayamayan 20 yaşındaki sol kanat için G.Saray yönetimi, İtalyan kulübünün kapısını çaldı.
Başarılı oyuncuyu kiralamayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, "Cengiz'i bize 1,5 yıllığına kiralayın, bunun karşılığında 3 milyon euro verelim. Hem kendisi de tecrübe kazanır" dediler.
127 DAKİKA OYNADI
Cimbom, Roma kulübünden gelecek cevabı beklemeye başladı. Teknik Direktör İgor Tudor'un özellikle istediği genç futbolcunun da G.Saray'a sempati duyduğu biliniyor.
Roma, Cengiz Ünder'i sezon başında 13.4 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Genç yıldız, bu sezon Roma formasıyla sadece 3 karşılaşmada forma giydi. Milli futbolcu, 127 dakika sahada kalırken gol atamadı, asist yapamadı.
(Amkspor)
Kaynak: haberinburada
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