‘Leyla İle Mecnun' dizisinde canlandırdığı ‘Erdal Bakkal' karakteriyle adından söz ettiren Cengiz Bozkurt, geçen hafta tatil için gittiği Antalya'nın Kaş ilçesinde karakolluk oldu.



Cengiz Bozkurt, Kaş'ta gittdiği bir barda arkadaşının verdiği konser sırasında Çağatay isimli dalış hocasıyla tartıştı. Ağız dalaşıyla başlayan kavga daha sonra alevlendi. Sinirlerine hakim olamayan oyuncu, dalış hocasına yumruk atarken, "Senden çok kötü elektrik alıyorum” dediği öne sürüldü.