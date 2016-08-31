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cengiz bozkurt dalış hocasını yumrukladı!

CENGİZ BOZKURT DALIŞ HOCASINI YUMRUKLADI!

‘Leyla İle Mecnun' dizisinde canlandırdığı ‘Erdal Bakkal' karakteriyle adından söz ettiren Cengiz Bozkurt, geçen hafta tatil için gittiği Antalya'nın Kaş ilçesinde karakolluk oldu.

Tarih : 31 Ağustos 2016, 15:42
Puan Ver : Cengiz Bozkurt Dalış Hocasını Yumrukladı!(0/10)


Cengiz Bozkurt, Kaş'ta gittdiği bir barda arkadaşının verdiği konser sırasında Çağatay isimli dalış hocasıyla tartıştı.  Ağız dalaşıyla başlayan kavga daha sonra alevlendi. Sinirlerine hakim olamayan oyuncu, dalış hocasına yumruk atarken, "Senden çok kötü elektrik alıyorum” dediği öne sürüldü.








Etiketler: Cengiz  Bozkurt  Dalış  Hocasını  Yumrukladı    haber

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