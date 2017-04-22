Cenevre Otomobil Fuarı'ndan sonra dünyada ilk kez İstanbul Autoshow Fuarı'nda sergiliyor. Markanın gelecekteki büyümesine katkıda bulunacak bu stratejik model; sert, maskülen görünümlü ve orijinal bir SUV konsepti ile sunuluyor.



İlhamını 1990'lı yılların ikinci nesil klasik Korando'sundan alan SsangYong XAVL, yedi bağımsız koltuk ile geniş iç hacim sunarken, gerçek off-road kabiliyetini, çok amaçlı bir MPV'nin pratikliği ile birleştirerek, orta boy SUV için farklılaştırılmış bir rol üstleniyor.



Sert ve maskülen dış tasarımının aksine, XAVL modelinin iç mekanında konforlu ve hassas bir ortam yaratılmış, sofistike, ince aydınlatma ile geniş ve çağdaş bir alan geliştirilmiştir. SsangYong XAVL'nin tasarımı, doğada bulunan güç ve dinamizm ile SsangYong'un 'Nature-born 3Motion' tasarım felsefesinden esinlenerek oluşturulmuş 'Dynamic Motion' kavramını temsil ederken; markanın "Sağlam Estetik" tasarım dili, güçlü ve maskülen görünümlü bir SUV yaratmak için dinamik ve hacimli bir tarzla ifade ediliyor.







kaynak:sabah