CENEVRE GÖRÜŞMELERİ İÇİN TARİH VERİLDİ
BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre görüşmelerinin Suriye hükümeti ile muhalifler arasında 16 Mayıs tarihinde devam edeceğini duyurdu.
BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre görüşmelerinin Suriye hükümeti ile muhalifler arasında 16 Mayıs tarihinde devam edeceğini duyurdu.
kaynak:ahaber
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