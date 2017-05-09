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cenevre görüşmeleri için tarih verildi

CENEVRE GÖRÜŞMELERİ İÇİN TARİH VERİLDİ

BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre görüşmelerinin Suriye hükümeti ile muhalifler arasında 16 Mayıs tarihinde devam edeceğini duyurdu.

Tarih : 09 Mayıs 2017, 11:11
Puan Ver : Cenevre Görüşmeleri İçin Tarih Verildi(8/10)5


BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Cenevre görüşmelerinin Suriye hükümeti ile muhalifler arasında 16 Mayıs tarihinde devam edeceğini duyurdu.



 



kaynak:ahaber








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