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Cenazeye gidiyordu, feci kazada karnındaki ikiz bebekleriyle can verdi

CENAZEYE GİDİYORDU, FECİ KAZADA KARNINDAKİ İKİZ BEBEKLERİYLE CAN VERDİ

Denizli'de kayınpederinin cenazesine giden ve 6 aylık ikiz bebeklere hamile olan Ayşe Akın, eşinin kullandığı otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Tarih : 22 Mart 2018, 13:00
Puan Ver : Cenazeye Gidiyordu, Feci Kazada Karnındaki İkiz Bebekleriyle Can Verdi(10/10)6

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kayınpederinin cenazesine giden ve 6 aylık ikiz bebeklere hamile olan Ayşe Akın (31), eşinin kullandığı otomobilin başka bir otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akın, karnındaki bebekleriyle birlikte öldü.

KAZADA 8 KİŞİ YARALANDI

Akalan Mahallesi, Çakır Yolu, Sülümen mevkisinde meydana gelen olayda Beytullah Akın yönetimindeki otomobille, karşı yönden gelen Mehmet Akhan'ın kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler de dahil olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

HAMİLE KADIN KURTARILAMADI

Kazada şoför Beytullah Akın'ın ön koltukta oturan ve ağır yaralanan eşi Ayşe Akın, kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ayşe Akın'ın karnındaki bebekler de kurtarılamadı.

KAYINPEDERİNİN CENAZESİNE GİDİYORDU

Ayşe Akın'ın eşi Beytullah Akın'ın hayatını kaybeden babası Musa Akın'ın cenazesine gitmek için yola çıktığı, yolda da kazanın yaşandığı öğrenildi. Kazada yaralanan ve Acıpayam Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan sürücü Beytullah Akın, aynı gün hem babasını hem de eşi ve ikizlerini kaybetti. Aile yakınları Acıpayam Devlet Hastanesi'nde yapılacak otopsi sonrası cenazeleri alabilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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