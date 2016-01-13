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cenazeye giden anne ile oğlu kazada öldü

CENAZEYE GİDEN ANNE İLE OĞLU KAZADA ÖLDÜ

ADANA'da cenaze törenine giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla atması sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti, 2 kardeş de ağır yaralandı. Kaza, öğle...

Tarih : 13 Ocak 2016, 15:32
Puan Ver : Cenazeye Giden Anne İle Oğlu Kazada Öldü(6/10)4


ADANA'da cenaze törenine giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla atması sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti, 2 kardeş de ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Adana-Mersin karayolu Temsa Fabrikası önünde meydana geldi. Zeytinli Mahallesi'nde oturan ve bir yakınlarının cenazesi için yola çıkan Mehmet Altuntaş yönetimindeki 01 FD 070 plakalı otomobil iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Sürüklenen otomobil refüjdeki palmiye ağacına çarparak durdu. Otomobilde bulunan 76 yaşındaki Hanife Altuntaş ile oğlu 44 yaşındaki Mesut Altuntaş hayatını kaydederken diğer oğulları sürücü Mehmet ile Mustafa Altuntaş ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.








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