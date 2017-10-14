Pendik'te dün okul çıkışında av tüfeğiyle vurularak öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken, son yolculuğuna duvakla uğurlandı. Genç kızın cenaze töreninde yakınları sinir krizi geçirdi. Öte yandan genç kızın yakınları, cenaze namazı sonrası birbirine girdi. Bu sırada kalabalıktan bir kişi belindeki silahı çıkarıp havaya ateş açtı.

SON YOLCULUĞUNA DUVAĞIYLA UĞURLANDI

Pendik'te okul çıkışı av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybeden lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken, Tuzla Aydınlı Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna duvakla uğurlandı.

BABASI AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Törene genç kızın babası Nihat Palandöken, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Palandöken'in yakınları ve arkadaşları katıldı. Törende genç kızın yakınları sinir krizleri geçirirken arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Nihat Palandöken ise ayakta durmakta güçlük çekti. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı acılı babaya destek oldu.

CENAZEYİ KADINLAR OMUZLADI

Kılınan cenaze namazının ardından Helin'in tabutunu kadınlar omuzlarında taşıdı. Cenazesi toprağa verilmek üzere Aydınlı Köyü Mezarlığına götürüldü.

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Helin Palandöken, 5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Saadet Palandöken'in mezarının yanında toprağa verildi.

Helin Palandöken'in cenaze töreninden yürek burkan anlar:

Kaynak: haberinburada