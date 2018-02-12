CENAZESİNİ BİNLER UĞURLAMIŞTI! AFRİN ŞEHİDİNİN VASİYETİ YERİNE GELİYOR
Binlerci Karabüklü tarafından son yolculuğuna uğurlanan Afrin şehidi Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın "Anneme ev alın" vasiyeti yerine getirilecek.
AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Afrin'de şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesine ev alınması vasiyetinin, bir iş adamı tarafından yerine getirileceğini söyledi.
İŞ ADAMI ŞEHİDİN VASİYETİNİ YERİNE GETİRECEK
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde terör hedeflerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Ömer Bilal Akpınar'ın cenazesi geçen perşembe günü toprağa verildi. Şehit Ömer Bilal Akpınar'ın silah arkadaşına verdiği vasiyetinde, annesine istediği evin alınması da yer aldı. AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, şehidin annesine ev alınması vasiyetinin, bir iş adamı tarafından gerçekleştirileceğini söyledi.
Kaynak: haberinburada
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