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cenazesi ne zaman nerede toprağa verilecek?

CENAZESİ NE ZAMAN NEREDE TOPRAĞA VERİLECEK?

İbrahim Erkal, geçirdiği beyin kanamasının ardından 28 gün hastanede tedavi gördü. 9 Mayıs tarihinde beyin ölümü gerçekleşen İbrahim Erkal, 11 Mayıs'ta da hayatını kaybetti. İbrahim Erkal bugün son yolculuğuna uğurlanacak...

Tarih : 13 Mayıs 2017, 09:30
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İstanbul'da geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal'ın cenazesi bugün toprağa verilecek.



 



kaynak:posta








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