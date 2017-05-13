CENAZESİ NE ZAMAN NEREDE TOPRAĞA VERİLECEK?
İbrahim Erkal, geçirdiği beyin kanamasının ardından 28 gün hastanede tedavi gördü. 9 Mayıs tarihinde beyin ölümü gerçekleşen İbrahim Erkal, 11 Mayıs'ta da hayatını kaybetti. İbrahim Erkal bugün son yolculuğuna uğurlanacak...
İstanbul'da geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal'ın cenazesi bugün toprağa verilecek.
kaynak:posta
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