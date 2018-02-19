Van'da karın kapattığı yollar yüzünden hayatını kaybeden çocuğunu sırtında torbada taşıyan babanın hukuk mücadelesi devam ediyor. İhmal olmadığını kabul eden mahkemeye itiraz eden aile tekrar ret cevabı aldı.

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca köyü Çalık mezrasında 1 Şubat 2014'te hastalanan ve yolların kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemeyen 1,5 yaşındaki Muharrem Taş'ın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında 'kovuşturmaya yer olmadığı'na dair kararına, Taş ailesinin avukatı ve Van Baro Başkanı Murat Timur'un yaptığı 8 sayfalık itiraz dilekçesine, Van Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ret kararı verdi. Timur, kararın hukuka aykırı olduğunu, önce Anayasa Mahkemesi'ne, sonuç çıkmaması durumunda da AİHM'e gideceklerini söyledi.

HASTANEYE GÖTÜREMEDİKLERİ ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Gürpınar'a bağlı, daha önce köy statüsünde olan Yalınca Mahallesi Çalık mezrasında, 1 Şubat 2014 gecesi yolların kardan kapalı olması nedeniyle zamanında hastaneye götürülemeyen Taş ailesinin çocukları Muharrem yaşamını yitirdi.

OTOPSİ YAPILMASI İÇİN ÇUVAL İÇİNDE SIRTINDA TAŞIDI

Otopsi işlemlerini yapmak ve suç duyurusunda bulunmak için, minik Muharrem'in cenazesini bir çuvala koyup sırtlarında taşıyan baba Abdulvahap Taş ve yakınları, yürüyerek 16 kilometre uzaklıktaki Yalınca'ya geldi. Daha sonra bir araca konulan cenaze, Yüzüncü Yıl üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde otopsisi yapıldıktan sonra Van'daki Şabaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BAŞSAVCILIK, KOVUŞTURMAYA YER YOK DEDİ

Taş ailesi, çocuklarının ölümünden sorumlu tuttukları kurumlar hakkında şikayetçi olunca da soruşturma başlatıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu soruşturma kapsamında Başsavcılık, ihmali olduğu öne sürülen 112 Acil Komuta Merkezi, jandarma ve dönemin Özel İdare çalışanları hakkında, 'taksirle ölüme neden olmak' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından soruşturma başlattı.

Başlatılan bu şoruşturma tamamlandı. Müşteki ve dosyada ihmali bulunduğu öne sürülen kurumlardaki görevlilerin ifadeleri ile bilirkişi raporlarını alan Başsavcılık, şüpheliler hakkında 'kovuşturmanın yapılmasına yer olmadığına' karar verdi.

AİLE KARARA İTİRAZ ETTİ, MAHKEME RET CEVABI VERDİ

Bu karar üzerine Taş ailesinin avukatı Van Baro Başkanı Murat Timur, 'kovuşturmanın yapılmasına yer olmadığı' kararının kaldırılması talebiyle hazırladığı 8 sayfalık itiraz dilekçesini 10 gün önce Van Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmek üzere Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi. Avukat Timur'un itiraz kararına, Van Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği ise 'ret' kararı verdi.

Avukat Timur'a tebliği eden karar dilekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

"Van Cumhuriyet Başsavcılığının 02/01/2018 tarih ve 2014/1634 soruşturma sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına müştekiler Abdulvahap Taş ve Halise Taş vekili avukat Murat Timur'un yapmış olduğu itirazın reddine, hakimliğimizce verilen kararın Van Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz eden müştekilerin vekili Murat Timur'a tebliğine dosyanın gereği yapılmak üzere Van Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda kesin olarak karar verildi."

MUHARREM İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Taş ailesinin Avukatı Van Baro Başkanı Timur, küçük Muharrem'in ölümüne sebep olanları ortaya çıkarılması için hukuk mücadelesinin devam edeceğini söyledi.

Timur, "Bu soruşturma başladığından itibaren sorumlu olan kamu görevlilerinin aklanması için her türlü çaba gösterildi.Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını da bu kapsamda değerlendirmek gerekir. Özellikle kamu görevlilerinin sorumluluğu bulunduğu olaylarda, kamu görevlilerine karşı imtiyazlı bir yaklaşım gösterilmektedir.

Kamu görevlilerine yönelik cezasızlık politikası, kamu görevlilerinin yeni suçlar işlenmesine olanak tanımaktır. Bu sebeple, küçük Muharremin ölümüne sebep olanların ortaya çıkarılması için hukuk mücadelemiz devam edecektir. Anayasa Mahkemesine bu hafta itiraz başvurusunda bulunacağız. Bir sonuç çıkmaması durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz" dedi.

Kaynak: haberinburada